NVJ is bang dat bezuinigingen diversiteit in Hilversum raken

AMSTERDAM (ANP) - De NVJ is bang dat de bezuinigingen bij AVROTROS en BNNVARA de diversiteit en pluriformiteit van de publieke omroep gaan raken. Dat schijft de journalistenvakbond in een verklaring op de website Villamedia. Beide omroepen maakten dinsdag bekend per 2027 een flink aantal grote programma's te moeten schrappen.

"Een schokgolf als deze laat meteen zien hoe kwetsbaar de pluriformiteit van de publieke omroep wordt zodra er zo hard in het bestel wordt gesneden", stelt NVJ-bestuurder Wais Shirbaz. "Programma's die jarenlang verschillende doelgroepen bereikten, verdwijnen nu in één klap. Dit treft niet alleen makers, het treft vooral het brede en diverse aanbod waar de publieke omroep voor staat. En dit is pas het begin."

De NVJ vreest dat de bezuinigingen ook journalistieke programma's raken: "De kracht van een publiek bestel zit in variatie, onafhankelijkheid en de ruimte om verschillende verhalen te vertellen. Die ruimte staat nu zichtbaar onder druk." De bond gaat over de aangekondigde plannen in gesprek met de omroepen en de NPO.