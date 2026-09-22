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Kamer wil dat Van Weel zich in debat verantwoordt over aangiften

Samenleving
door anp
dinsdag, 22 september 2026 om 16:25
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DEN HAAG (ANP) - Justitieminister David van Weel moet in de Tweede Kamer uitleg komen geven over aangiften en meldingen die niet zijn behandeld. Onder meer coalitiepartijen D66 en CDA steunen een verzoek voor een debat dat de Groep Markuszower daarover gaat indienen, bevestigen ze na berichtgeving door de NOS. Ook PRO, BBB en JA21 willen snel een debat.
De Rekenkamer meldde dinsdag dat VVD-minister Van Weel de Kamer "op het verkeerde been" heeft gezet. Hij zei dat het grotendeels gaat om meldingen die niet zijn behandeld, terwijl dat voor slechts 10 procent geldt.
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