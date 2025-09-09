Kamer wil één tandartscontrole per jaar in basispakket

DEN HAAG (ANP) - De Tweede Kamer wil dat jaarlijks één periodieke tandartscontrole vergoed wordt vanuit het basispakket van de zorgverzekering. Een voorstel daartoe van SP, NSC en GroenLinks-PvdA kreeg bij de stemmingen steun van een ruime meerderheid.

De indieners wezen erop dat veel mensen om de kosten de tandarts mijden, met allerlei andere gezondheidsproblemen tot gevolg. Wat de SP betreft was om die reden alle mondzorg opgenomen in het basispakket, maar dat voorstel haalde het niet.

Uit de onlangs gepresenteerde verkiezingsprogramma's viel al op te maken dat veel partijen een vorm van mondzorg standaard vergoed willen zien vanuit de zorgverzekering. De motie kreeg dan ook brede steun, alleen VVD, BBB, CDA en JA21 stemden tegen.

Om de extra uitgaven te dekken, roept de motie op actiever fraude te bestrijden in de zorg. Ook moeten "zo spoedig mogelijk" nieuwe medisch specialisten alleen nog in loondienst worden aangenomen.