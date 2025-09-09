ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Kamer wil één tandartscontrole per jaar in basispakket

Samenleving
door anp
dinsdag, 09 september 2025 om 16:42
anp090925133 1
DEN HAAG (ANP) - De Tweede Kamer wil dat jaarlijks één periodieke tandartscontrole vergoed wordt vanuit het basispakket van de zorgverzekering. Een voorstel daartoe van SP, NSC en GroenLinks-PvdA kreeg bij de stemmingen steun van een ruime meerderheid.
De indieners wezen erop dat veel mensen om de kosten de tandarts mijden, met allerlei andere gezondheidsproblemen tot gevolg. Wat de SP betreft was om die reden alle mondzorg opgenomen in het basispakket, maar dat voorstel haalde het niet.
Uit de onlangs gepresenteerde verkiezingsprogramma's viel al op te maken dat veel partijen een vorm van mondzorg standaard vergoed willen zien vanuit de zorgverzekering. De motie kreeg dan ook brede steun, alleen VVD, BBB, CDA en JA21 stemden tegen.
Om de extra uitgaven te dekken, roept de motie op actiever fraude te bestrijden in de zorg. Ook moeten "zo spoedig mogelijk" nieuwe medisch specialisten alleen nog in loondienst worden aangenomen.
loading

POPULAIR NIEUWS

download (8)

Don Lemon: “Trump is zieker dan het Witte Huis doet voorkomen”

Schermafbeelding 2025-09-09 103900

B&B Vol liefde: is Illya helemaal gek geworden?

VWH-DermNetNZ-Panniculitis-01-76febbb615f4442988c74db6a46187ba

Vroege signalen aan je handen dat er iets mis is met de alvleesklier

anp021224163-1

Presentatrice Veronica van Hoogdalem slachtoffer in deepfakezaak

ANP-532422810

Werkt 'dry needling' echt? Dit zegt de wetenschap

ahdaan-png-68bac11b0eccd

Hoe rijk is de nieuwe 'AH-supermarktmanager' Jeroen van Koningsbrugge?

Loading