COC juicht verbod op 'homogenezing' toe

Samenleving
door anp
dinsdag, 09 september 2025 om 16:45
anp090925134 1
AMSTERDAM (ANP) - Het COC, een organisatie die opkomt voor de belangen van lhbti+-personen, reageert verheugd op het besluit van de Tweede Kamer om 'homogenezing' te verbieden. "Dit is een grote overwinning", zei een woordvoerder van de organisatie. "Genderidentiteit en seksuele oriëntatie kun je niet veranderen. Door het tegendeel te beweren, veroorzaak je levenslange schade bij mensen."
Het COC heeft volgens de woordvoerder dolgelukkige reacties ontvangen van mensen die zijn blootgesteld aan therapieën om homoseksualiteit te 'genezen'. "Zij hebben nu eindelijk erkenning dat er niets mis was met henzelf, maar met de mensen die hen dit aandeden."
Het COC hoopt dat het verbod ervoor zorgt dat religieuze en andere groeperingen stoppen met het beschouwen van homoseksualiteit als een ziekte. "Je maakt hier namelijk mensen mee kapot."
Nu het wetsvoorstel is aangenomen door de Tweede Kamer, is de verwachting dat het de komende maanden wordt behandeld in de Eerste Kamer.
