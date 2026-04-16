Kamer wil opheldering over datakluis met toeslagendocumenten

door anp
donderdag, 16 april 2026 om 11:19
anp160426105 1
DEN HAAG (ANP) - De Tweede Kamer is zeer ontstemd omdat een datakluis met tientallen miljoenen documenten die betrekking hebben op het toeslagenschandaal jarenlang buiten beeld is gebleven. Onder meer de regeringspartijen D66, CDA en VVD hebben daar in een debat met partijloos staatssecretaris Sandra Palmen (Herstel Toeslagen) opheldering over gevraagd.
Palmen en haar D66-collega Eelco Eerenberg (Financiën) biechtten woensdag op dat vorig jaar een grote verzameling documenten is ontdekt. Mogelijk zat daar informatie bij die van belang kon zijn voor de in 2024 afgeronde parlementaire enquête naar de manier waarop door de jaren heen fraude met uitkeringen en toeslagen is aangepakt.
"Dat belangrijke informatie niet is meegenomen in parlementaire onderzoeken, had nooit mogen gebeuren", zei VVD-Kamerlid Wendy van Eijk. Zij noemde de gang van zaken "zeer ernstig". CDA'er Inge van Dijk wees erop dat het bestaan van de datakluis al veel langer bekend was. Zij wil weten waarom de Kamer niet meteen is geïnformeerd. "Was het een bewuste keuze of was het falen?"
intro-1775113808

Dit zijn de 5 goedkoopste vakantielanden in Europa in 2026

1st-time

Dit is wat cabinepersoneel opmerkt aan passagiers die voor het eerst in businessclass vliegen.

239855215_m

Verrassende nummer één in de keuken: 'Dit apparaat is vaak de gezondste optie'

147987196_m

De wetenschap achter 'dark showering'

us_debt_trend

De Amerikaanse schuldenberg: hoe hoog, aan wie en wat kan er misgaan?

254699561_m

Deze goedkope biertjes komen stiekem uit dezelfde brouwerij als veel duurdere A-merken

