Kamer wil opheldering over datakluis met toeslagendocumenten

DEN HAAG (ANP) - De Tweede Kamer is zeer ontstemd omdat een datakluis met tientallen miljoenen documenten die betrekking hebben op het toeslagenschandaal jarenlang buiten beeld is gebleven. Onder meer de regeringspartijen D66, CDA en VVD hebben daar in een debat met partijloos staatssecretaris Sandra Palmen (Herstel Toeslagen) opheldering over gevraagd.

Palmen en haar D66-collega Eelco Eerenberg (Financiën) biechtten woensdag op dat vorig jaar een grote verzameling documenten is ontdekt. Mogelijk zat daar informatie bij die van belang kon zijn voor de in 2024 afgeronde parlementaire enquête naar de manier waarop door de jaren heen fraude met uitkeringen en toeslagen is aangepakt.

"Dat belangrijke informatie niet is meegenomen in parlementaire onderzoeken, had nooit mogen gebeuren", zei VVD-Kamerlid Wendy van Eijk. Zij noemde de gang van zaken "zeer ernstig". CDA'er Inge van Dijk wees erop dat het bestaan van de datakluis al veel langer bekend was. Zij wil weten waarom de Kamer niet meteen is geïnformeerd. "Was het een bewuste keuze of was het falen?"