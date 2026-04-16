Inflatie eurozone valt flink hoger uit

donderdag, 16 april 2026 om 11:22
bijgewerkt om donderdag, 16 april 2026 om 11:30
De inflatie in de eurozone is in maart uitgekomen op 2,6 procent, meldt Eurostat op basis van definitieve cijfers. De consumentenprijzen in het eurogebied zijn daarmee nog harder gestegen dan eerder gemeld, door de hogere energieprijzen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten.
In een eerdere schatting van het Europese statistiekbureau werd voor maart uitgegaan van een stijging van de inflatie naar 2,5 procent, van 1,9 procent in februari. De inflatie ligt daarmee boven de doelstelling van de Europese Centrale Bank (ECB). Die mikt erop dat de prijzen rond de 2 procent stijgen.
De kerninflatie in het eurogebied, zonder de schommelende prijzen voor energie, voeding, alcohol en tabak, daalde wel tot 2,3 procent, van 2,4 procent in februari. Dat inflatiecijfer was gelijk aan de eerdere raming.

