Beurs Amsterdam toont wat herstel na verliezen door Iran-oorlog

Economie
door anp
woensdag, 04 maart 2026 om 17:56
anp040326170 1
AMSTERDAM (ANP) - De aandelenbeurs in Amsterdam is woensdag met een aanzienlijke winst gesloten. De hoofdindex toonde daarmee wat herstel na de verliezen eerder deze week door de oorlog van de Verenigde Staten en Israël tegen Iran. Veel omliggende landen kregen de afgelopen dagen met Iraanse tegenacties te maken. Ook op andere Europese beurzen leken beleggers weer voorzichtig in aandelen te willen stappen.
De AEX steeg 1 procent tot 1000,02 punten. Berekend vanaf het begin van de oorlog in Iran staat de graadmeter nog altijd op 2,6 procent verlies. De MidKap steeg 1,6 procent tot 998,49 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen wonnen tot 1,7 procent.
Van een afname van de hevigheid van de vijandelijkheden in het Midden-Oosten is vooralsnog geen sprake. Turkije meldde het neerhalen van een Iraanse raket die op weg was naar het NAVO-land. De index van de beurs in Istanbul maakte een duikeling na het nieuws, maar herstelde vervolgens en stond tussentijds 0,1 procent in de plus.
