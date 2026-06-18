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Kamer wil rechtstreekse trein tussen Eindhoven en Brussel

Samenleving
door anp
donderdag, 18 juni 2026 om 13:59
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DEN HAAG (ANP) - Tussen Eindhoven en Brussel moet een directe trein rijden, vindt de Tweede Kamer. Onder een motie die ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis woensdagavond indiende, staan genoeg andere fracties voor een meerderheid. Ze willen dat er daarnaast elk uur een tweede snelle trein tussen Rotterdam en Brussel rijdt.
Momenteel zijn er behalve de Eurostar twee treinverbindingen tussen Rotterdam en Brussel: de Eurocity Direct, die vertrekt uit Amsterdam Zuid, en de Eurocity die vanuit Rotterdam vertrekt en tussendoor vaker stopt. De ene trein haalt de andere onderweg naar Brussel in, legt Grinwis uit aan het ANP. "Feitelijk is er dus maar één verbinding met Brussel per uur, als je de Eurostar buiten beschouwing laat." De Eurostar rijdt verder door Europa en kost doorgaans fors meer.
Grinwis stelt voor om de Eurocity niet meer naar Rotterdam maar naar Eindhoven te laten rijden. In ruil daarvoor zou Rotterdam elk uur een tweede Eurocity Direct moeten krijgen. "Dat is voor beide steden gunstiger."
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