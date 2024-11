Kamer wil wettelijk verbod geslachtsingrepen intersekse kinderen

DEN HAAG (ANP) - Bijna alle partijen in de Tweede Kamer verzoeken het kabinet om medische ingrepen aan geslachtskenmerken bij jonge intersekse kinderen wettelijk te verbieden. Alleen de christelijke partijen CDA, ChristenUnie en SGP hebben tegen de motie gestemd die gaat over kinderen met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtskenmerken.

Een deel van de ingrepen is medisch noodzakelijk. Maar het komt volgens het onderzoeksinstituut Nivel ook voor dat bij intersekse kinderen een ingreep wordt gedaan die niet noodzakelijk is, maar om "cosmetische en psychosociale redenen" wordt gedaan. Het voorgestelde wettelijke verbod op zogenoemde "non-consensuele en niet-noodzakelijke medische behandelingen" richt zich op deze laatstgenoemde categorie.

Momenteel beslissen de ouders over ingrepen als hormoonbehandelingen of chirurgie aan geslachtsdelen bij kinderen onder de twaalf jaar. Dat is volgens organisaties als de Verenigde Naties, de Raad van Europa en de Europese Commissie in strijd met de mensenrechten.

Zulke behandelingen moeten alleen kunnen met toestemming van het kind, schreef het VN-comité tegen Foltering eerder in een advies aan Nederland. In de praktijk moet dan worden gewacht met een ingreep tot kinderen oud genoeg zijn om hierover een besluit te nemen.