Nederlandse hockeysters met zes debutanten naar Argentinië

UTRECHT (ANP) - Bondscoach Raoul Ehren van de Nederlandse hockeysters heeft zes debutanten opgenomen in zijn selectie voor de aankomende wedstrijden in de Pro League. Oranje speelt medio december in Argentinië twee wedstrijden tegen het gastland en twee wedstrijden tegen Duitsland.

"We gaan naar Argentinië met een mooie mix van speelsters", zei Ehren via de hockeybond. "Naast de ervaren dames die in Parijs olympisch kampioen zijn geworden hebben we ook veel nieuwe speelsters opgenomen in de selectie. Dit past bij de fase waarin we nu staan. Ik ben erg benieuwd hoe deze meiden het internationaal gaan doen tegen topteams als Duitsland en Argentinië."

Trijntje Beljaars, Eline Jansen, Noor van den Nieuwenhof, Emma Reijnen, Imke Verstraeten en Mette Winter zijn voor het eerst geselecteerd. De geblesseerde Felice Albers maakt geen deel uit van de selectie, terwijl Marleen Jochems en Marijn Veen ook niet wedstrijdfit zijn. Babette Backers, Sofie ter Kuile, Mikki Roberts en Elzemiek Zandee zijn niet geselecteerd voor Argentinië, maar horen nog wel bij de trainingsgroep van Oranje.

Ehren werd in september aangesteld als nieuwe bondscoach. Hij is de opvolger van Paul van Ass.