Trump waarschuwt topmilitairen voor 'invasie van binnenuit'

QUANTICO (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft zijn generaals voorgehouden dat het land kampt met een invasie van binnenuit. "Niet anders dan een buitenlandse vijand, maar in veel opzichten lastiger. Omdat ze geen uniformen dragen", zei hij in een toespraak voor de hoge militairen, die uit de hele wereld waren teruggeroepen. "Als ze uniformen dragen, kun je ze tenminste uitschakelen."

Trump verweet eerdere regeringen prioriteit te hebben gegeven aan missies in het buitenland. Het verdedigen van het thuisland moet weer de "eerste en belangrijkste prioriteit" worden van de krijgsmacht, aldus Trump. Die claimde na zijn uitspraken over de "invasie van binnenuit" dat zijn voorganger Joe Biden heeft toegestaan dat allerlei buitenlandse criminelen naar de VS zijn gekomen.

De president zei dat sommige Amerikaanse steden er slecht aan toe zijn. Die worden volgens hem in veel gevallen bestuurd door de "radicaal-linkse Democraten", zijn politieke tegenstanders. "Wat ze hebben gedaan met San Francisco, Chicago, New York, Los Angeles. Het zijn erg onveilige plaatsen", claimde Trump.

'Corrupte pers'

De steden worden volgens de president "een voor een aangepakt" en dat is volgens hem ook een oorlog. Trump stuurde eerder al troepen de straat op in hoofdstad Washington en dat was volgens de president een groot succes.

Naast de Democraten kreeg ook de journalistiek kritiek. "We hebben grenzen nodig, een eerlijke pers en eerlijke verkiezingen, die drie dingen", verklaarde hij voor de topmilitairen. "We hebben alleen geen eerlijke pers, maar een heel corrupte pers." Trump zei dat het imago van de media nog nooit zo slecht is geweest. "Slechter dan het Congres, kan je dat geloven?".