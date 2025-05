Kamerbrede zorgen over passend onderwijs en thuiszitters

DEN HAAG (ANP) - In de Tweede Kamer leven grote zorgen over hoe het passend onderwijs momenteel wordt ingevuld. Volgens politici van links tot rechts gaat het mis bij het aantal thuiszittende leerlingen, de wachtlijsten voor speciaal onderwijs en leerlingenvervoer.

Passend onderwijs is bedacht om ervoor te zorgen dat alle leerlingen een plek in het onderwijssysteem krijgen die bij hen past. Dat kan onder meer door extra ondersteuning te geven in het reguliere onderwijs. De bedoeling was dat minder kinderen naar het speciaal onderwijs zouden gaan.

Lisa Westerveld van GroenLinks-PvdA vraagt zich af hoe het kan dat staatssecretaris Mariëlle Paul (basis- en voortgezet onderwijs, VVD) zo vaak positief schrijft over het passend onderwijs. "Ruim tien jaar na de invoering zitten meer kinderen thuis dan ervoor", aldus Westerveld. Meer dan 70.000 leerlingen gaan momenteel niet naar school, om uiteenlopende redenen.

Tussen wal en schip

Volgens Westerveld worden moties en plannen van de Tweede Kamer over dit onderwerp al jaren niet uitgevoerd door het kabinet. "Misschien moeten we de teugels aanhalen en hier vaker over debatteren."

NSC'er Aant Jelle Soepboer ziet dat kinderen tussen wal en schip raken. Het passend onderwijs was volgens hem juist ingevoerd om dit te voorkomen. Hij noemt het "nobel idealisme" om op elke school ruimte te maken voor iedere leerling. "Maar we zien elke dag dat het systeem nu onvoldoende werkt."

Meerdere Kamerleden stippen aan dat het idee om leerlingen zo lang mogelijk in het reguliere onderwijs te houden, zorgt voor vooroordelen over het speciaal onderwijs. "Voor sommige kinderen is speciaal onderwijs de beste plek", aldus Nico Uppelschoten (PVV).