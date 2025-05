Hof Israël oordeelt tegen ontslag van inlichtingenchef

TEL AVIV (ANP/AFP) - Het Israëlische hooggerechtshof stelt dat de regering de baas van de binnenlandse veiligheidsdienst Shin Bet niet had mogen ontslaan. Die beslissing was volgens de rechters in strijd met de wet.

De regering besloot Ronen Bar in maart te ontslaan. Premier Benjamin Netanyahu zei geen vertrouwen meer in hem te hebben. In Israël volgden grote demonstraties tegen het ontslag. Het hof hield het ontslag tegen om bezwaren aan te horen en oordeelt nu dat het besluit via "een onjuist en onwettig proces tot stand kwam".

Volgens Bar wilde Netanyahu hem ontslaan omdat hij weigerde de corruptiezaak tegen de premier te helpen vertragen. Dat werd ontkend door Netanyahu's kantoor. De regering maakte eind april bekend het besluit om Bar te ontslaan in te trekken, een dag nadat de inlichtingenbaas aankondigde zelf te zullen opstappen.