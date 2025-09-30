Trump ziet grote kans op een shutdown

WASHINGTON (ANP/AFP) - De Amerikaanse president Donald Trump rekent naar eigen zeggen op een shutdown, een gedeeltelijke sluiting van de overheid. "We krijgen waarschijnlijk een shutdown", zei de president kort voor de deadline tegen de pers. "Niets staat vast, maar ik zou zeggen dat de kans groot is."

In de VS vindt zo'n shutdown plaats als er geen politieke overeenstemming wordt bereikt over de financiering van overheidsdiensten. Ambtenaren worden dan massaal naar huis gestuurd en de dienstverlening onderbroken, al wordt essentieel overheidspersoneel geacht door te werken. Republikeinen en Democraten in het Congres hebben tot middernacht Amerikaanse tijd om zo'n overheidssluiting af te wenden.

Topoverleg leidde maandag niet tot een doorbraak. Democraten reageerden geërgerd toen Trump naderhand een bewerkte video online zette om zijn gesprekspartners te bespotten. De Democraat Hakeem Jeffries was afgebeeld met snor en sombrero en senator Chuck Schumer werd begeleid door een beledigende voice-over.