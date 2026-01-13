Recordaantal toeristen in december op Curaçao ondanks spanningen

WILLEMSTAD (ANP) - Curaçao heeft in december een recordaantal toeristen verwelkomd. Sinds augustus zijn er zorgen over de negatieve invloed van de spanning tussen de VS en Venezuela op het aantal vakantiegangers, vooral na twee bijna-ongelukken in het luchtruim in december. Het toerismebureau heeft het daarentegen over "een toenemende aantrekkingskracht".

In 2025 kwamen in totaal 788.427 toeristen naar het eiland, een groei van 13 procent in vergelijking met 2024. In december verbleven op het eiland 80.891 toeristen, waarmee het vorige record werd overtroffen en het hoogste maandtotaal ooit werd bereikt.

De top 3 van het aantal bezoekers wordt gevormd door Nederland (26.243 in december), de Verenigde Staten en Colombia. De meeste Nederlanders kwamen uit Zuid-Holland (27 procent), Noord-Holland (20 procent) en Noord-Brabant (13 procent).

De Curaçaose minister van Economische Ontwikkeling en Toerisme, Roderick Middelhof, liet vorige maand al weten dat ondanks de spanningen in de regio er geen reizen waren afgezegd en de hotels en vliegtuigen vol zaten. Sinds augustus heeft Amerika het aantal militaire vliegtuigen en schepen voor de kust van Venezuela enorm vergroot. Curaçao ligt, net als Bonaire en Aruba, dicht bij de kust van het Zuid-Amerikaanse land.