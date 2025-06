President Iran stuurt brief aan emir Qatar

DOHA (ANP/RTR) - De Iraanse president Masoud Pezeshkian heeft een brief gestuurd aan de emir van Qatar. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken van die Golfstaat, zonder in detail te treden over de inhoud.

Iran zou eerder al een beroep hebben gedaan op Qatar en andere landen in de regio om te helpen bij het realiseren van een wapenstilstand met Israël, zeiden bronnen tegen Reuters. De landen kregen het verzoek de Amerikaanse president Donald Trump te vragen druk op Israël uit te oefenen. De Iraanse regering zou als tegenprestatie bereid zijn zich inschikkelijk op te stellen bij de onderhandelingen over het eigen nucleaire programma.

De VS en Iran hebben dit jaar onderhandeld over dat atoomprogramma, maar dat leidde niet tot een doorbraak. Israël voerde eind vorige week een verrassingsaanval uit op Iran en zei te willen voorkomen dat het land een kernwapen kan ontwikkelen. Trump zou volgens Amerikaanse media inmiddels overwegen om Israël militair te steunen bij de aanvallen.