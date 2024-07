Atlete Bol ziet sterrenstatus alsmaar groeien: echt geweldig

HENGELO (ANP) - Femke Bol ziet haar status in de atletiek steeds groter worden. Een fors deel van het met ruim 8000 fans gevulde FBK-stadion in Hengelo zal zondag voor de 24-jarige ster op de 400 meter horden zijn gekomen. "Elk jaar weer denk ik dat het enthousiasme niet beter kan, maar dan is dat toch wel zo", zei de uitgelaten meervoudig wereld- en Europees kampioene na haar zege op de 400 meter vlak.

"Net vroeg zelfs iemand of ik een handtekening op een onderbroek wilde zetten. Dat had ik ook nog nooit gehoord. Maar dat heb ik niet gedaan", lachte Bol. "En ik hoorde ook vaak mensen 'Bol, Bol' en andere dingen roepen. Het was nog meer dan ooit en dat is echt geweldig, ongelooflijk."

Bij geen enkele andere atleet uit het sterke deelnemersveld, met onder anderen ook tweevoudig olympisch kampioene Sifan Hassan en ervaren olympiër Churandy Martina, was het gejuich en geklap bij opkomst zo luid als bij Bol. Tijdens de race van de Amersfoortse ging een groot deel van de fans staan, wat ook anders was dan bij andere nummers. Na haar optreden kreeg Bol via een videoboodschap vanaf het grote scherm in het stadion nog succeswensen voor haar jacht op olympisch goud.

FBK Games

Met nog minder dan drie weken tot het begin van de Olympische Spelen vormden de FBK Games ook het ideale 'uitzwaaimoment' voor eigen publiek voor de grote namen uit de atletiekploeg. "Dat heb ik nog nooit zo gehad, maar het was best wel leuk. Het was alleen geen mooi weer, maar voor de rest voelt het echt alsof we morgen naar de Spelen gaan", aldus Bol.

Ter voorbereiding op dat piekmoment over ongeveer een maand liep Bol in Hengelo haar enige 400 meter vlak van het seizoen in de buitenlucht. Dat was onder meer om aan haar startsnelheid te werken. "Mijn coach en ik gaan nu analyseren hoe dit is gegaan. Misschien dat we er iets mee kunnen en misschien niet."

Aangescherpt baanrecord

Zelf was Bol niet geheel tevreden, ondanks een aanscherping van haar baanrecord van 50,11 naar 50,02. "Ik had gehoopt in de 49 te lopen, maar ik zat er dichtbij. En ik heb ervan genoten en dat is het belangrijkste", aldus de houdster van het Nederlands record (49,44) aan het einde van een kort interview, voordat ze door moest naar een van de vele andere geïnteresseerde media.