Kamerlid Piri ergert zich aan Faber bij discussie over noodopvang

DEN HAAG (ANP) - Tijdens een debat zijn de irritaties hoog opgelopen toen Kati Piri (GroenLinks-PvdA) asielminister Marjolein Faber doorvroeg over kinderen op crisisnoodopvanglocaties. Het Kamerlid wilde van de bewindsvrouw weten of ze weleens zo'n locatie had bezocht. Tot ergernis van Piri gaf Faber aanvankelijk geen antwoord, maar ze gaf uiteindelijk toe dat ze dat nog niet had gedaan. "Volgens mij zegt dit eigenlijk alles", reageerde het linkse Kamerlid.

Daarna zou Piri de minister volgens Joost Eerdmans (JA21) buiten de microfoon "knettergek" hebben genoemd. Even later verliet ze het debat.

"Ik ben eigenlijk heel blij met deze vraag en deze kritiek. Want hieruit blijkt wel hoe vast het systeem zit en dat de maatschappij het niet meer kan absorberen", reageerde Faber aanvankelijk op de vraag van Piri of ze al een dergelijke locatie had bezocht en daar kinderen had gesproken. Het linkse Kamerlid maakt zich zorgen om hun situatie. Piri verduidelijkte zo volgens de minister "hoe urgent het is dat de zaken aangepakt moeten worden".

"Ik stelde een vraag die echt geen zak te maken had met het antwoord dat de minister gaf", reageerde Piri. Ook andere leden van de oppositie stoorden zich tijdens het debat aan de in hun ogen te ontwijkende antwoorden van de minister.