Kamermeerderheid pleit voor herinvoering alcoholslot

DEN HAAG (ANP) - Het alcoholslot moet terugkomen, vindt een meerderheid van de Tweede Kamer. In een debat over verkeersveiligheid pleiten onder meer PVV, GroenLinks-PvdA en VVD voor deze maatregel. NSC laat tegenover ANP weten "niet tegen" te zijn, maar Kamerlid Olger van Dijk wil wel zicht op de kosten en gevolgen.

Bij een auto met alcoholslot moet de bestuurder een blaastest doen voordat hij wegrijdt. Als er te veel alcohol in de adem zit, start de auto niet. Maandag bleek uit een peiling van Ipsos I&O dat 84 procent van de Nederlanders een verplicht alcoholslot voor veelplegers ziet zitten.

Het alcoholslot is sinds 2011 al duizenden keren opgelegd, maar enkele jaren later werd de maatregel weer afgeschaft vanwege juridische problemen. Het kabinet doet onderzoek naar de mogelijkheid om het alcoholslot terug te brengen en komt in de eerste helft van dit jaar met de resultaten.

Het alcoholslot is een goed middel tegen recidivisten, zei minister Barry Madlener (Infrastructuur, PVV). "Ik ben er zelf erg enthousiast over. Laten we kijken met elkaar of we dit kunnen uitvoeren."