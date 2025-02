Sabalenka verliest in Qatar eerste partij sinds Australian Open

DOHA (ANP) - Tennisster Aryna Sabalenka is er niet in geslaagd om haar eerste wedstrijd sinds de verloren finale van de Australian Open te winnen. De nummer 1 van de wereld uit Belarus ging in de tweede ronde van het WTA-toernooi van Qatar met 6-3 3-6 6-7 (5) onderuit tegen de Russische Ekaterina Alexandrova, de mondiale nummer 26.

Sabalenka kwam in de beslissende derde set met 2-0 en 4-2 voor, maar gaf haar voorsprong beide keren weer weg. In de tiebreak wist de Belarussische geen enkele keer een punt te maken op haar eigen service, Alexandrova slaagde hier één keer in.

Sabalenka, die in januari de finale van de Australian Open verloor van de Amerikaanse Madison Keys, had in Doha een bye in de eerste ronde.