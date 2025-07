DEN HAAG (ANP) - Een ruime meerderheid van 95 Kamerleden heeft voor de wet gestemd over een tweestatusstelsel. Hierin wordt geregeld dat vluchtelingen worden opgedeeld in twee groepen, waarvan er één minder rechten krijgt. Het is nog allerminst zeker of de wet ook op voldoende steun kan rekenen in de Eerste Kamer. Daar is de steun van het CDA belangrijk en die partij is tegen.