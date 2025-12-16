ECONOMIE
Kamermeerderheid stemt voor initiatiefwet over embryokweek

Samenleving
door anp
dinsdag, 16 december 2025 om 15:48
anp161225151 1
DEN HAAG (ANP) - Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft voor de initiatiefwet van D66 en VVD gestemd die embryokweek voor onderzoek mogelijk maakt. De initiatiefnemers hopen dat dit leidt tot medische doorbraken, waardoor ivf-behandelingen worden verbeterd en erfelijke ziektes vroegtijdig kunnen worden opgespoord. ChristenUnie en SGP pleitten voorafgaand aan de stemming nog vurig tegen het voorstel.
Vanwege de gevoeligheid bij sommige partijen werd op verzoek van de ChristenUnie hoofdelijk over het voorstel gestemd. Daardoor was de keuze om voor of tegen het voorstel te stemmen aan elk Kamerlid zelf.
Henri Bontenbal zei voordat werd gestemd dat zijn partij CDA heeft "geworsteld" met dit voorstel en er een flinke discussie over heeft gevoerd. De uitkomst is dat de meerderheid van de christendemocraten voor heeft gestemd. Maar omdat het plan "raakt aan de diepste overtuiging" benadrukte de partijleider dat het CDA'ers vrijstond om tegen de initiatiefwet te stemmen. Een deel van de fractie heeft dat ook gedaan.
Een ruime meerderheid van 90 Kamerleden stemde voor de initiatiefwet, tegenover 59 tegenstemmers.
