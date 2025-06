Kamermeerderheid wil na kabinetsval door met strenge asielwetten

DEN HAAG (ANP) - Een meerderheid van de Tweede Kamer wil ondanks de val van het kabinet door met de behandeling van de strenge asielwetten, blijkt tijdens het debat over de coalitiebreuk. In elk geval PVV, VVD, NSC, CDA, BBB, SGP en JA21 willen hiermee door.

CDA-leider Henri Bontenbal benadrukte wel dat hij de behandeling zorgvuldig wil doen.

Fractievoorzitter van NSC Nicolien van Vroonhoven zei voor het vervolg van het debat dat haar partij de spreidingswet niet meer wil intrekken, maar daar juist mee wil doorgaan. De dinsdag geklapte coalitie had afgesproken om die wet om asielzoekers gelijkmatiger over het land te verdelen, juist zou worden ingetrokken.

Strenge asielmaatregelen

De dinsdag na de kabinetsval afgetreden asielminister Marjolein Faber (PVV) hoopte voor de zomer met de Tweede Kamer in debat te gaan over de wetten over een tweestatusstelsel en andere strenge asielmaatregelen.

Voor het debat kon worden ingepland, moest ze in elk geval eerst schriftelijke vragen van Kamerleden beantwoorden. Ze heeft ruim 700 antwoorden naar de Kamer gestuurd. Kamerleden wachten nog op de antwoorden op circa 150 vragen.

De wetsbehandeling is nu aan de opvolger van Faber. Justitieminister David van Weel (VVD) vervangt haar tijdelijk. Later nemen de coalitiepartijen een definitief besluit over haar opvolging voor de verkiezingen.