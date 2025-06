Vietnam stopt met maximaal twee kinderen per gezin

HANOI (ANP/AFP) - Vietnam stopt met het maximum van twee kinderen per gezin, meldt de staatsinformatiedienst VNA. De regering vreest dat de dalende geboortecijfers de economie van het land van 100 miljoen inwoners zullen schaden. Vorig jaar bereikte het geboortecijfer een dieptepunt van 1,91.

Volgens de autoriteiten heeft het land een geboortecijfer van minimaal 2,1 nodig om Vietnam in 2045 tot een land met een hoog inkomen te maken In 1988 werd uit vrees voor overbevolking de tweekindpolitiek ingevoerd. Dit heeft mede geleid tot de geboorte van relatief veel jongens, omdat ouders vaak een jongen verkiezen. Er zijn wetten ingevoerd om te voorkomen dat ouders het geslacht van hun baby voor de geboorte kennen. Maar intussen zijn er voor elke 100 vrouwen 112 mannen in Vietnam.

Minder geboortes zijn niet alleen het gevolg van de gezinsplanning. In de economische centra, Hanoi en Ho Chi Minh-Stad, is het opvoeden van kinderen erg duur door de lage lonen.