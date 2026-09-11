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Kantonregering wenst slachtoffers Nederlands busongeluk sterkte

Samenleving
door anp
vrijdag, 11 september 2026 om 12:24
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SUSCH (ANP) - De kantonregering van het Zwitserse Graubünden wenst de slachtoffers en naasten van het busongeluk nabij Susch van donderdag veel sterkte toe. In een verklaring zegt het kantonbestuur te hopen op een "snel en volledig" herstel van de gewonden. Tijdens een overleg met de Zwitserse vicepremier Ignazio Cassis zal vrijdag een minuut stilte in acht worden genomen, aldus de verklaring.
Donderdagmiddag verongelukte een Nederlandse touringcar met 45 volwassen inzittenden. Daarbij raakten veertig mensen gewond, van wie drie zwaargewond, zo meldde de kantonpolitie vrijdag. Vijf mensen overleden door het ongeluk. Zij worden nog geïdentificeerd, aldus de politieverklaring.
Veel is nog onduidelijk over de inzittenden. Volgens de Belgische VRT zou het gaan om veelal oudere Nederlandse passagiers.
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