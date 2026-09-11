Lichamen gevonden bij doorzoeking uitgebrande veerboot Filipijnen

MANILLA (ANP/AFP/RTR) - Op de uitgebrande veerboot in de Filipijnen zijn meerdere lichamen gevonden. De kustwacht wil nog niet zeggen om hoeveel personen het gaat. Het dodental staat al op vijf.

De brandweer ging vrijdag de veerboot op. Het schip vatte woensdagavond vlam op een ruim twintig uur durende reis van de hoofdstad Manilla naar de westelijke provincie Palawan. Er waren 117 passagiers en 17 bemanningsleden aan boord. Er zijn bijna negentig vermisten.

Brandweerlieden konden het schip niet eerder op vanwege dikke rook en extreme hitte. De oorzaak van de brand is nog niet vastgesteld. De uitbater van de veerboot heeft gezegd met de autoriteiten te zullen meewerken in het onderzoek naar het incident.