ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Lichamen gevonden bij doorzoeking uitgebrande veerboot Filipijnen

Samenleving
door anp
vrijdag, 11 september 2026 om 12:30
anp110926100 1
Volg ons op Google Nieuws
MANILLA (ANP/AFP/RTR) - Op de uitgebrande veerboot in de Filipijnen zijn meerdere lichamen gevonden. De kustwacht wil nog niet zeggen om hoeveel personen het gaat. Het dodental staat al op vijf.
De brandweer ging vrijdag de veerboot op. Het schip vatte woensdagavond vlam op een ruim twintig uur durende reis van de hoofdstad Manilla naar de westelijke provincie Palawan. Er waren 117 passagiers en 17 bemanningsleden aan boord. Er zijn bijna negentig vermisten.
Brandweerlieden konden het schip niet eerder op vanwege dikke rook en extreme hitte. De oorzaak van de brand is nog niet vastgesteld. De uitbater van de veerboot heeft gezegd met de autoriteiten te zullen meewerken in het onderzoek naar het incident.
loading

POPULAIR NIEUWS

wilders trekt omstreden wetsvoorstellen voorlopig in1704707347

Asielaanvragen dalen hard in Nederland, en kans op inwilliging keldert nog sneller

8cad6670-ac63-11f1-be57-03729df1d736

Jonge zwarte vrouw opgehangen aan boom in VS, politie komt nu eindelijk in actie

shutterstock_2675967219 (1)

Pas op voor deze slimme phishingtruc: de nepsite verschijnt pas in je eigen browser

ecb vindt het nog te vroeg om te praten over renteverlaging1706194708

ECB verhoogt rente opnieuw: dit betekent het voor je hypotheek, spaargeld en lening

179126402_m

Eet je nog veel vlees? Deze soorten worden in enorme studie gelinkt aan meer kans op kanker

201955671_m

Minder testosteron doordat je ouder wordt? Waarschijnlijk is er een heel andere (vermijdbare) oorzaak

Loading