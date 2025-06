Nieuwe Israëlische aanvallen op Teheran en omgeving

TEHERAN (ANP/RTR/AFP) - Israël heeft opnieuw doelen in de Iraanse hoofdstad Teheran aangevallen. De Israëlische krijgsmacht meldt op X dat ze militaire doelen aanvalt in de omgeving van Teheran. Ook meldt Al Jazeera dat bij een luchthaven in Karaj, ten westen van Teheran, explosies zijn gehoord.

Onder meer in het noorden en oosten van Teheran waren explosies te horen. De Valiasrstraat, die in de stad van noord naar zuid loopt, is deels afgesloten.

De Israëlische defensieminister Israel Katz zegt dat het hoofdkwartier van het Iraanse regime voor "binnenlandse veiligheid" is vernietigd, wat hij "de belangrijkste arm van onderdrukking van de Iraanse dictator" noemt.