Kardinaal Eijk: Franciscus was een 'paus van bemoediging'

BAARN (ANP) - Paus Franciscus had een groot hart voor de zwakkeren in de samenleving. "Dat liet hij steeds weer blijken in zijn teksten en door de bezoeken die hij bracht aan groepen gemarginaliseerden. Ook benadrukte hij de beschermwaardigheid van het leven, van het begin tot het einde", zegt kardinaal Wim Eijk over de op paasmaandag overleden kerkvorst.

Hij was "een paus van de bemoediging", aldus Eijk, verwijzend naar twee ontmoetingen die de Nederlandse bisschoppen in 2013 en in 2022 met Franciscus hadden. "Zoals vaker legde hij bij die gelegenheid de voorbereide toespraak terzijde en ging echt in dialoog met ons. Hij deed beide keren de krachtige oproep om vol te houden en de moed niet op te geven. Niet omkijken in nostalgie, maar de blik richten op de toekomst. Die boodschap gaf hij ons en daarmee alle katholieken van Nederland mee", vertelt de kardinaal.

Ook bisschop Hans van den Hende benoemt hoe Franciscus opkwam voor de armen en opriep om zorgvuldig om te gaan met de wereld.