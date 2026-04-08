Karremans belooft landelijke aanpak fatbikes, inhoud onbekend

DEN HAAG (ANP) - Minister Vincent Karremans (Infrastructuur en Waterstaat) komt met een landelijke aanpak van fatbikes, zei hij in de Tweede Kamer. Wat die aanpak behelst, maakte hij nog niet duidelijk. Wel houdt de VVD'er vast aan de coalitiewens om een juridisch onderscheid te maken tussen fatbikes en andere elektrische fietsen.

Volgens onderzoekers is een aparte juridische categorie voor fatbikes een "heilloze weg" omdat eigenschappen van fatbikes ook voor andere e-bikes gelden en omdat het onderscheid makkelijk te omzeilen zou zijn. "Er zijn een paar onderzoeken gedaan waarvan is gezegd: het is moeilijk om dat te doen", zei Karremans daarover tegen het ANP. "Maar ik heb een aantal haakjes gevonden waarbij ik denk dat het wel mogelijk is." Wat dat betekent, zei hij niet.

Enschede heeft fatbikes onlangs verboden in de binnenstad en Amsterdam wil ze binnenkort weren uit het Vondelpark. Karremans wil dat zijn landelijke aanpak zulke lokale plannen helpt.