Steeds populairder én succesvol: slechts één sessie bij de psycholoog

Geen jarenlang roeren in je jeugdtrauma's of eindeloos doorakkeren over je bindingsangst, maar één keertje naar de psycholoog om heel concreet een probleem aan te pakken. Volgens experts groeit het aantal mensen dat kiest voor zogeheten single-session therapie. Het doel is niet om alles op te lossen, maar om cliënten praktische handvatten mee te geven.

Onderzoekers zien steeds meer bewijs dat deze aanpak werkt. Volgens Jessica Schleider, hoogleraar psychologie aan Northwestern University, heeft onderzoek naar single-session interventies de afgelopen jaren een vlucht genomen. Haar team analyseerde 415 klinische studies en concludeerde dat één sessie vaak al leidt tot vermindering van klachten zoals angst en depressie, bij zowel jongeren als volwassenen.

Hoewel het concept niet nieuw is, zelfs Sigmund Freud experimenteerde ermee, krijgt het nu nieuwe relevantie. De vraag naar geestelijke gezondheidszorg overstijgt al jaren het aanbod.

Antwoord op wachttijden en kosten

Traditionele therapie kan honderden euro’s per maand kosten en wachttijden lopen vaak op. Zelfs als het aantal hulpverleners plotseling zou verdubbelen, zou de vraag nog steeds niet worden bijgehouden, stelt Schleider.

Daar komt bij dat veel mensen praktische drempels ervaren, zoals werkverplichtingen. Opvallend genoeg blijkt uit data dat veel cliënten sowieso maar één sessie volgen, ook binnen traditionele trajecten. “Het is een elegante manier om mensen precies op het moment dat ze hulp nodig hebben, te ondersteunen”, zegt Schleider.

Focus en actie

Single-session therapie verschilt fundamenteel van traditionele vormen. Waar langdurige therapie vaak diep ingaat op iemands verleden, richt deze aanpak zich op het hier en nu. Volgens psycholoog Sharon Thomas wordt in één gesprek gewerkt aan concrete stappen die direct toepasbaar zijn. “Niet iedereen wil zijn jeugdtrauma’s bespreken. Het gaat om wat op dat moment speelt.” Aan het einde van de sessie krijgt de cliënt meestal een concreet plan mee.

Volgens Arnold Slive, een pionier op dit gebied, kan vrijwel iedereen baat hebben bij deze vorm van therapie, van mensen met werkstress tot mensen met langdurige angstklachten. Tegelijk benadrukt hij dat het geen vervanging is voor intensieve zorg bij ernstige problematiek.