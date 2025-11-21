Karremans gaat in december naar China voor overleg over Nexperia

DEN HAAG (ANP) - Demissionair minister van Economische Zaken Vincent Karremans gaat in december naar China om de ontwikkelingen rond chipfabrikant Nexperia te bespreken. Dat heeft hij gezegd in Goedemorgen Nederland. Dat een team van ambtenaren eerst is gegaan, noemde hij "heel gebruikelijk".

Eind september gebruikte Karremans een oude wet om te voorkomen dat bedrijfsactiviteiten van Nexperia naar China zouden gaan. De VVD'er heeft zijn ingreep inmiddels weer opgeschort.

In het televisiegesprek bleef Karremans achter zijn keuzes staan. Met de signalen van het weglekken van belangrijke kennis en capaciteit "denk ik dat elke minister van Economische Zaken zou ingrijpen".

De ingreep was niet gericht tegen China, benadrukte Karremans, maar tegen de topman van het bedrijf die "heimelijk de boel aan het verplaatsen was".