ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Karremans gaat in december naar China voor overleg over Nexperia

Samenleving
door anp
vrijdag, 21 november 2025 om 9:12
anp211125101 1
DEN HAAG (ANP) - Demissionair minister van Economische Zaken Vincent Karremans gaat in december naar China om de ontwikkelingen rond chipfabrikant Nexperia te bespreken. Dat heeft hij gezegd in Goedemorgen Nederland. Dat een team van ambtenaren eerst is gegaan, noemde hij "heel gebruikelijk".
Eind september gebruikte Karremans een oude wet om te voorkomen dat bedrijfsactiviteiten van Nexperia naar China zouden gaan. De VVD'er heeft zijn ingreep inmiddels weer opgeschort.
In het televisiegesprek bleef Karremans achter zijn keuzes staan. Met de signalen van het weglekken van belangrijke kennis en capaciteit "denk ik dat elke minister van Economische Zaken zou ingrijpen".
De ingreep was niet gericht tegen China, benadrukte Karremans, maar tegen de topman van het bedrijf die "heimelijk de boel aan het verplaatsen was".
loading

POPULAIR NIEUWS

154179170 l normal none

Waarom je bluetooth op je telefoon moet uitzetten

ANP-536204788

Niemand vindt de muziek van Maan nog leuk, dus hoeveel verdient ze er eigenlijk nog mee?

shutterstock_2290072083

Psychologie achter zwarte kleding: dit zeggen 3 persoonlijkheidskenmerken

gandr-collage (30)

Trump dreigt openlijk met doodstraf voor Democraten

anp211125084 1

Bitcoin in rechte lijn omlaag; 24% crash in tien dagen

shutterstock_2704720677

Dividend dat elk jaar groeit: ontdek de 10 wereldspelers die zekerheid en solide koerswinst combineren

Loading