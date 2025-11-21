Eerste matige vorst van het seizoen: onder -5 in Eelde

HOUTEN (ANP) - Het heeft voor de eerste keer dit winterseizoen matig gevroren. Vrijdagochtend daalde de temperatuur in het Groningse Eelde naar -5,4 graden. De eerste matige vorst is dit seizoen wat eerder dan normaal. Gemiddeld gebeurt dat volgens Weeronline rond 1 december.

Er is sprake van matige vorst als de temperatuur tussen de -5,1 en -10 graden uitkomt. In De Bilt heeft het nog niet matig gevroren; daar kwam de temperatuur vrijdagochtend uit op -1,6 graad.

In het winterseizoen van 2024-2025 kwam het pas veel later tot de eerste matige vorst, op 11 januari. Sinds het begin van de metingen was er nooit een winterseizoen waarin het nergens in het land tot matige vorst kwam.