ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Karremans houdt vast aan voorstel medewerkers in raad Schiphol

Samenleving
door anp
woensdag, 23 september 2026 om 20:44
anp230926173 1
Volg ons op Google Nieuws
DEN HAAG (ANP) - Minister Vincent Karremans (Infrastructuur en Waterstaat, VVD) houdt vast aan het kabinetsvoorstel om medewerkers uit de luchthavensector in de adviesraad over Schiphol te laten plaatsnemen. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil mensen uit de sector zelf juist weren uit de Maatschappelijke Raad Schiphol.
D66'er Ulas Köse wilde weten waarom de minister die keuze heeft gemaakt. "Omdat de Kamer daar een motie over heeft aangenomen," antwoordde de minister laconiek. Hij doelde op een motie van toenmalig PVV-Kamerlid Willem Boutkan, die vroeg om medewerkers een nadrukkelijke rol te geven in de adviesraad. Daarop heeft toenmalig PVV-minister Barry Madlener het wetsvoorstel over de raad aangepast. "Ik houd procedureel vast aan het voorstel van mijn voorganger," zegt Karremans nu.
Inmiddels is de Kamer van samenstelling veranderd en nu is er een meerderheid om dit voornemen weer te schrappen. Als de Kamer alsnog daartoe besluit, kan Karremans er "mee leven", zegt hij. "Voor beide kanten is iets te zeggen."
loading

POPULAIR NIEUWS

laatste dag belastingaangifte nog door vele nederlanders gebruikt1682961684

Trek jij zorgkosten af van de belasting? Dat kan straks niet meer, en het kost sommige huishoudens meer dan je denkt

211146626_m

Bakken in boter of olie: dit is de gezondste keuze

Energiearmoede verwarming laag om de rekening te kunnen betalen

Wie zuinig stookt, valt juist buiten het Noodfonds Energie.

veh huiseigenaren onnodig verplicht tot aanschaf warmtepomp1696411986

Wie geen warmtepomp kan betalen, betaalt straks dubbel: zo stijgt jouw energierekening naar 2050

autodiefstal-header

Deze Toyota staat bovenaan de diefstallijst: zo maak je het dieven lastiger

f_avif

Stel dat jíj tijdens de verbouwing een berg cash uit de muur hakt: dit zegt de Nederlandse wet

Loading