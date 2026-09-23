Oekraïne stuurt twee Noord-Koreaanse gevangenen naar Zuid-Korea

NEW YORK (ANP) - Oekraïne heeft twee Noord-Koreaanse krijgsgevangenen overgeleverd aan Zuid-Korea, meldde de Oekraïense president Volodymyr Zelensky in zijn toespraak bij de Verenigde Naties. Seoul had eerder al aangegeven die mannen graag op te vangen, maar Kyiv had nog niet aangegeven of dat ook het plan was.

Noord-Korea steunde Rusland in de oorlog met Oekraïne door duizenden militairen te sturen. Volgens Zelensky zijn veel van hen omgekomen en is het zeldzaam dat ze gevangen kunnen worden genomen. "Deze jongens zijn moeilijk te pakken", zei Zelensky. "Een van hen probeerde zichzelf te doden, maar het lot liet hem niet sterven."

In Noord-Korea is het strafbaar om gevangen te worden genomen door de vijand. Militairen krijgen volgens media de instructie zichzelf te doden als ze dreigen te worden gepakt.

De twee Noord-Koreanen zaten al sinds begin 2025 vast in Oekraïne. Zelensky noemde het "waanzin" dat buitenlanders vechten in de oorlog die de Russische president Vladimir Poetin is begonnen.