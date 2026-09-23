ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Oekraïne stuurt twee Noord-Koreaanse gevangenen naar Zuid-Korea

Samenleving
door anp
woensdag, 23 september 2026 om 21:03
anp230926175 1
Volg ons op Google Nieuws
NEW YORK (ANP) - Oekraïne heeft twee Noord-Koreaanse krijgsgevangenen overgeleverd aan Zuid-Korea, meldde de Oekraïense president Volodymyr Zelensky in zijn toespraak bij de Verenigde Naties. Seoul had eerder al aangegeven die mannen graag op te vangen, maar Kyiv had nog niet aangegeven of dat ook het plan was.
Noord-Korea steunde Rusland in de oorlog met Oekraïne door duizenden militairen te sturen. Volgens Zelensky zijn veel van hen omgekomen en is het zeldzaam dat ze gevangen kunnen worden genomen. "Deze jongens zijn moeilijk te pakken", zei Zelensky. "Een van hen probeerde zichzelf te doden, maar het lot liet hem niet sterven."
In Noord-Korea is het strafbaar om gevangen te worden genomen door de vijand. Militairen krijgen volgens media de instructie zichzelf te doden als ze dreigen te worden gepakt.
De twee Noord-Koreanen zaten al sinds begin 2025 vast in Oekraïne. Zelensky noemde het "waanzin" dat buitenlanders vechten in de oorlog die de Russische president Vladimir Poetin is begonnen.
loading

POPULAIR NIEUWS

laatste dag belastingaangifte nog door vele nederlanders gebruikt1682961684

Trek jij zorgkosten af van de belasting? Dat kan straks niet meer, en het kost sommige huishoudens meer dan je denkt

211146626_m

Bakken in boter of olie: dit is de gezondste keuze

Energiearmoede verwarming laag om de rekening te kunnen betalen

Wie zuinig stookt, valt juist buiten het Noodfonds Energie.

veh huiseigenaren onnodig verplicht tot aanschaf warmtepomp1696411986

Wie geen warmtepomp kan betalen, betaalt straks dubbel: zo stijgt jouw energierekening naar 2050

autodiefstal-header

Deze Toyota staat bovenaan de diefstallijst: zo maak je het dieven lastiger

f_avif

Stel dat jíj tijdens de verbouwing een berg cash uit de muur hakt: dit zegt de Nederlandse wet

Loading