Stel dat jíj tijdens de verbouwing een berg cash uit de muur hakt: dit zegt de Nederlandse wet

Emmers en lades vol briefjes van 50 euro, keurig verpakt in sealfolie en weggemetseld in een muur. In Napels trok de politie deze week 3,2 miljoen euro cash uit de wanden van een appartement. Ben jij toevallig aan het klussen? De kans is klein dat jij ooit zoiets tegenkomt, maar helemaal ondenkbaar is het niet. En dan wil je wel weten wat de wet hierover zegt.

De beelden van de Italiaanse Carabinieri zijn hallucinant: agenten die met mokers en breekijzers muren openbreken en er pakket na pakket bankbiljetten uit trekken. De buit was zo gigantisch dat er letterlijk plastic emmers aan te pas kwamen om alles af te voeren. Naast de cashberg vonden de speurders ook nog elf luxehorloges ter waarde van ruim 127.000 euro, deels weggestopt onder de douchevloer.

Angelino-clan

De vondst was het sluitstuk van een jarenlang antimaffia-onderzoek naar de Angelino-clan, een beruchte Napolitaanse familie die de lokale drugshandel en afpersing zou domineren vanuit Caivano, een voorstad die lokaal bekendstaat als de 'Bronx'. Tientallen verdachten zijn aangehouden, op basis van een dossier van meer dan duizend pagina's.

Zulke beelden zetten menig klusser aan het denken: wat nou als ík tijdens het slopen van die oude schoorsteen op een verborgen fortuin stuit? In Nederland is dat scenario juridisch keurig geregeld, via de zogeheten schatvindingsregeling in het Burgerlijk Wetboek.

Eerlijk delen

Een vondst telt als officiële 'schat' wanneer het gaat om iets waardevols dat zo lang verborgen is geweest dat de oorspronkelijke eigenaar redelijkerwijs niet meer te achterhalen is. De wet is dan opvallend gul: de buit wordt fifty-fifty verdeeld tussen de vinder en de eigenaar van het pand of de grond. Koop je dus een klushuis en tikt je aannemer een blik met goudstaven uit de muur, dan moeten jullie in principe eerlijk delen.

Niet elke vondst is een schat

Er zit wel een addertje onder het gras. Op een schatvondst rust een meldplicht, het object moet bewust verstopt zijn en daadwerkelijk waarde hebben. Bovendien geldt: stuit je, net als de Italiaanse Carabinieri, op pakketten geseald geld in het beton? Dan is de kans groot dat het om crimineel geld gaat. In dat geval gaat de schatvindingsregeling niet op. Justitie confisqueert het geld direct en start een strafrechtelijk onderzoek. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld recent gestolen goudstaven.

Wie ooit zo'n muur vol maffiacash tegenkomt, doet er dus verstandig aan meteen de politie te bellen en niet alvast een nieuwe auto uit te zoeken.