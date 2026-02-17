ECONOMIE
Karremans met 'veel motivatie' aan de slag met regels fatbikes

Samenleving
door anp
dinsdag, 17 februari 2026 om 12:02
DEN HAAG (ANP) - Aanstaand minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat gaat "met veel motivatie" aan de slag met de strengere regels voor fatbikes die in het coalitieakkoord zijn afgesproken. De VVD'er maakte zich als wethouder in Rotterdam al "ernstig zorgen" over de gevolgen van de opkomst van de fatbike voor de verkeersveiligheid, zei hij na een gesprek met D66-leider en beoogd premier Rob Jetten.
Twee voorgangers van Karremans, PVV'er Barry Madlener en BBB'er Robert Tieman, lieten al uitgebreid onderzoeken of fatbikes als aparte categorie kunnen worden aangemerkt zodat er strengere regels voor kunnen gelden dan voor andere elektrische fietsen. Dat bleek juridisch onmogelijk. "Het kan wel", denkt Karremans desondanks, verwijzend naar de campagneslogan waarmee Jetten de verkiezingen won.
