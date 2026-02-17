Olympische finale snowboard slopestyle afgelast door sneeuwval

LIVIGNO (ANP) - De strijd om de medailles op het onderdeel snowboarden slopestyle voor vrouwen is afgelast. Het sneeuwde te hard in Livigno, meldde de organisatie van de Winterspelen in Milaan en Cortina. De drie runs stonden gepland voor dinsdag tussen 13.00 en 14.00 uur. Het evenement zal op een andere dag worden gehouden.

Het is nog even afwachten of de freestyleskiërs in actie kunnen komen op de aerials. De organisatie stelde de kwalificatieruns uit en hoopt die later dinsdagmiddag alsnog te laten starten. Met sneeuwscheppen probeerden medewerkers de steile schans van de meeste sneeuw te ontdoen.

De sneeuw zorgde maandag ook al voor ongemak. De finale van het onderdeel big air bij freestyleskiesters begon meer dan een uur later. De derde sprong bij de landenwedstrijd in het schansspringen werd afgebroken en telde niet meer mee in de eindstand.