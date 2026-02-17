ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Olympische finale snowboard slopestyle afgelast door sneeuwval

Sport
door anp
dinsdag, 17 februari 2026 om 12:19
anp170226085 1
LIVIGNO (ANP) - De strijd om de medailles op het onderdeel snowboarden slopestyle voor vrouwen is afgelast. Het sneeuwde te hard in Livigno, meldde de organisatie van de Winterspelen in Milaan en Cortina. De drie runs stonden gepland voor dinsdag tussen 13.00 en 14.00 uur. Het evenement zal op een andere dag worden gehouden.
Het is nog even afwachten of de freestyleskiërs in actie kunnen komen op de aerials. De organisatie stelde de kwalificatieruns uit en hoopt die later dinsdagmiddag alsnog te laten starten. Met sneeuwscheppen probeerden medewerkers de steile schans van de meeste sneeuw te ontdoen.
De sneeuw zorgde maandag ook al voor ongemak. De finale van het onderdeel big air bij freestyleskiesters begon meer dan een uur later. De derde sprong bij de landenwedstrijd in het schansspringen werd afgebroken en telde niet meer mee in de eindstand.
loading

POPULAIR NIEUWS

voorbeeld letters whatsapp

De beste trucs om WhatsApp te gebruiken als een expert

ANP-537382734

Steeds meer jonge mensen krijgen darmkanker: dit kun je doen om het te voorkomen

a8b25009-bf9d-40bf-af52-d09ba18bbfe9_1378x1554

Vrouw diende klacht in bij FBI dat ze als kind is aangerand door Trump

20230210jav0009-1920

Oekraïne herovert in een paar dagen meer grondgebied dan in de afgelopen twee jaar. Komt dat door Elon Musk?:

9ccd566032f570792b5cfbd9e2344885

Hij werd jarenlang bespot, maar vandaag zegeviert de Bitcoin-hater.

ANP-428261769

Wat is het belangrijkste bij een goede zoen volgens de wetenschap

Loading