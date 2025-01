Karremans over rapport pleegmeisje Vlaardingen: 'tranen in ogen'

DEN HAAG (ANP) - "Als je het rapport leest, dan slaan de tranen je in de ogen", zegt staatssecretaris Vincent Karremans (Jeugd) na felle kritiek van inspecties op de hulpverlening aan het verwaarloosde en mishandelde pleegmeisje in Vlaardingen. "Op alle fronten is er gefaald door betrokken instanties."

De inspecties schreven dat het meisje door hulporganisaties aan haar lot is overgelaten en hebben twee van die organisaties onder 'intensief toezicht' geplaatst. Karremans belooft erop toe te zien dat alle adviezen "onverkort worden nageleefd". Aanbevelingen voor de landelijke overheid staan er niet tussen, zegt de staatssecretaris, maar toch wil hij kijken "wat wij verder kunnen doen om dit soort situaties te voorkomen. Want het is afschuwelijk dat dit in Nederland met dit meisje heeft kunnen gebeuren."

Onder meer de screening van ouders wordt onder de loep genomen. "Want ik denk dat heel Nederland zich afvraagt: hoe hebben deze mensen in godsnaam pleegouder kunnen worden."