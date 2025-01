Noorse coalitie valt ruim half jaar voor verkiezingen

OSLO (ANP/RTR) - De eurosceptische Centrumpartij is uit de Noorse regering gestapt uit onvrede over plannen om Europees energiebeleid over te nemen. De centrumlinkse Arbeiderspartij van premier Jonas Gahr Stoere staat er nu alleen voor, in aanloop naar de verkiezingen in september.

Acht van de twintig leden van het kabinet stapten op, onder wie de ministers van Defensie, Financiën en Justitie.

Noorwegen zit niet in de Europese Unie, maar de Arbeiderspartij wil goede betrekkingen met Brussel, ook door de dreiging van een handelsoorlog tussen Europa en de Verenigde Staten. De partij wil EU-richtlijnen aannemen over onder meer hernieuwbare energie en energieverbruik in gebouwen. De Centrumpartij wil juist minder regelgeving uit Brussel.