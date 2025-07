Katholieke kerk in Gaza-Stad getroffen door Israëlische aanval

GAZA-STAD (ANP) - De enige katholieke kerk van Gaza is aangevallen. Het Italiaanse persbureau ANSA meldt dat daarbij twee doden en zes zwaargewonden zijn gevallen. Onder de gewonden zou ook Gabriel Romanelli zijn, priester van de kerk. De Italiaanse premier Giorgia Meloni spreekt van een Israëlische aanval. Zij noemt dat "onaanvaardbaar".

Het gaat om de Kerk van de Heilige Familie in Gaza-Stad. De vorige paus Franciscus onderhield goed contact met de parochie, en belde ook toen zijn gezondheidstoestand sterk verslechterd was zeer regelmatig met Romanelli om te vragen hoe het ging. Volgens ANSA raakte de priester lichtgewond aan zijn been.

"De aanvallen die Israël al maanden uitvoert op de burgerbevolking zijn onaanvaardbaar", schrijft de Italiaanse premier Meloni op X.

Het Palestijnse Quds News Network plaatste op Telegram een foto waarop de beschadigde kerk te zien zou zijn.