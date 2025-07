B&B Vol liefde: gruwelbeelden van goulash om 12 uur 's middags en JP brengt nu zelfs wijn naar de slaapkamer

Magda vindt het allemaal maar niets, zo'n traag en ongewassen manspersoon aan de ontbijttafel. Ze zet Fons een enorm stuk appeltaart voor als ontbijt. Of hij niet liever gewoon een broodje heeft? Hij heeft niets te willen.

Ook later niet. Eerst lijkt de goeiige Amsterdammer nog te mogen kiezen wat er voor lunch gegeten wordt, maar dat duurt Magda al te lang. "We hebben een planning en als iemand dan heel traag is, gaat alles later worden en dat wil ik gewoon niet." Ergo: het wordt goulash. Je moet het maar zien weg te krijgen om stipt 12 uur 's middags. Dat hij haar aankijkt als ze proost, vindt ze dan weer een teken van een goede opvoeding. En zo moet alles de hele tijd langs Magda's vermoeiend strenge boomer-meetlat.

Dan gaat het er bij Jean-Paul een stuk frivoler aan toe. De flamboyante B&B-houder zet net de tafel vol met mooie hapjes voor een barbecue als zijn tweede vrouw arriveert. Die krijgt nog voor ze haar tas heeft neergezet een wijntje aangeboden. Een tweede borrelgenoot, zal JP gedacht hebben, handig voor als de eerste naar bed wil. Maar Yvonne laat in de eerste vijf minuten al weten dat "je dat niet iedere dag moet hebben, een wijntje op je kamer, want dan houd je het ook niet lang vol". Ze denkt nu nog dat Jean-Paul haar gewoon op haar gemak wil stellen. Maar gelooft ze dat nog steeds als zelfs zo ongeveer elk gerecht alcohol bevat?

Geen humor

Op Lesbos maken we kennis met de uitbundige Petra of Pètra zoals de Grieken zeggen. Lang voor het normaal was opende ze een gay-café op het eilandje en inmiddels heeft ze daar een luxe B&B bij. Wie haar hoort praten over haar geliefde Lesbos krijgt direct zin om te verhuizen. Ze is meteen fan van Lieske, een op het oog pittige wijndocente. "Met haar wordt het supergezellig", klinkt het. De voorspelling hier: dit gaat botsen.

Hoe anders gaat het bij Illya en Kim waar bij ieder op hun eigen manier de spruitjeslucht diep je neusgaten binnendringt. Hij gaat er prat op dat hij zo hard werkt. Tuinieren is zijn grote hobby en wee de gebeente als je durft te zeggen dat je liever op een stoeltje in die tuin zit dan er met je vingertjes in wroet. Zij aan de andere kant kan nog geen fles wijn openmaken. De gesprekken lopen ook al niet. Háár grapjes zijn vreselijk flauw, maar hij maakt überhaupt geen grapjes. De hoogste tijd om ieder zijns weegs te gaan.