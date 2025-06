Keijzer gaat bouwregels versimpelen, plafonds en deuren lager

DEN HAAG (ANP) - Woonminister Mona Keijzer gaat de regels voor nieuwe gebouwen aanpassen om woningbouw goedkoper te maken. De gevolgen zijn onder meer dat plafonds en deuren lager mogen zijn, schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer. De BBB-minister wil ook dat steilere trappen mogelijk worden en dat een nieuwe norm om de hoeveelheid daglicht te berekenen achterwege blijft.

De BBB-minister reageert in haar brief op voorstellen van de commissie-STOER, wat staat voor Schrappen Tegenstrijdige en Overbodige Eisen en Regelgeving. Die commissie kwam in april met tientallen voorstellen die kosten en vertraging bij bouwprojecten zouden tegengaan.

Over veel van de suggesties is Keijzer positief, al is niet overal duidelijk wat ze er concreet mee gaat doen. Op andere punten gaat ze later in, zoals het idee om het geluid van vliegtuigen niet te laten meetellen in een berekening die een rol speelt bij woningbouw.