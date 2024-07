Keijzer: goed dat maatschappelijk debat mag worden gevoerd

DEN HAAG (ANP) - Mona Keijzer is tevreden met het besluit van het Openbaar Ministerie (OM) om haar niet te vervolgen voor groepsbelediging. Er waren in mei meerdere aangiftes tegen haar gedaan nadat ze in het tv-programma Sophie & Jeroen had gezegd dat "Jodenhaat bijna onderdeel is van de islamitische cultuur".

Het oordeel van het OM om de zaak te seponeren "doet mij goed en het is ook goed om te lezen dat het maatschappelijk debat gevoerd mag worden", zei Keijzer na de ministerraad. Keijzer was Tweede Kamerlid voor de BBB toen ze de gewraakte opmerking maakte. Inmiddels is ze minister van Volkshuisvesting.

Keijzer zegt dat ze zich in haar functie als minister niet meer zal uitlaten over het onderwerp waarvoor aangifte tegen haar werd gedaan. "Ik ben tegenwoordig minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Dus als zodanig zult u mij vooral over die onderwerpen horen en niet hier meer over."

Het OM meent dat de uitspraken van Keijzer in beginsel strafbaar zijn. Maar het gaat niet tot vervolging over omdat dat voor de politicus een te grote beperking van de vrijheid van meningsuiting zou inhouden. Wel vindt het OM dat Keijzer de verantwoordelijkheid heeft "om uitingen te vermijden die de voedingsbodem kunnen vormen voor intolerantie en die het respect voor de gelijkwaardigheid van anderen ondergraven".