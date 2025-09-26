Keijzer na rellen Doetinchem: asielinstroom moet omlaag

DEN HAAG (ANP) - Asielminister Mona Keijzer (BBB) ziet in de uit de hand gelopen betoging tegen de komst van een asielzoekerscentrum in Doetinchem weer een signaal dat de asielinstroom omlaag moet. "Je ziet dat de Nederlandse burger eigenlijk zegt: tot hier en niet verder", aldus de bewindsvrouw, die er wel bij zegt dat zij geweld en intimidatie niet vindt kunnen.

"Ik vind dat je je hebt te gedragen", aldus Keijzer voor aanvang van de ministerraad. "Je schreeuwt niet, je vloekt niet, je sloopt niet, je bedreigt niet, daar is geen twijfel over mogelijk." Maar zij zegt de zorgen van mensen over "overlastgevende, slopende en rovende asielzoekers" wel te begrijpen, en er iets aan te willen doen.

De manier van protesteren staat Keijzer wel tegen. "Het politieke debat begint en eindigt met op een beschaafde manier met elkaar van mening verschillen", zegt zij. "Maar doordat alles gepolariseerd is, lijkt dat gewoon niet meer te kunnen. En dat is echt een heel groot probleem."