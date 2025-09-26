Vakbond VNC stapt uit cao-overleg cabinepersoneel KLM

SCHIPHOL (ANP) - VNC staakt de onderhandelingen met KLM over een nieuwe cao voor het cabinepersoneel, zo liet de vakbond vrijdag weten. VNC noemt het voorstel van de luchtvaartmaatschappij nog altijd onvoldoende. Daarmee dreigen nieuwe acties bij KLM, nadat het grondpersoneel de afgelopen weken al meerdere keren het werk heeft neergelegd.

"KLM blijft inzetten op werkdrukverhogende maatregelen zonder echte, structurele compensatie. Daarom stoppen wij de onderhandelingen", stelt VNC. Ook dekt het huidige loonbod volgens de bond de inflatie niet.

"We hebben - bijna een jaar nu - lang genoeg gepraat. We gaan ons bezinnen op vervolgstappen en komen op korte termijn terug met het vervolg", staat in de verklaring.