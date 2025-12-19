Wall Street sluit hoger, Oracle wint na Amerikaanse TikTok-deal

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag hoger gesloten. Het optimisme werd aangejaagd door techbedrijven als Oracle. Dat aandeel steeg 6,6 procent.

Het softwareconcern profiteerde op Wall Street van bindende overeenkomsten die ByteDance, het Chinese moederbedrijf van TikTok, heeft getekend om de controle over de Amerikaanse activiteiten van de socialemedia-app over te dragen aan een groep Amerikaanse investeerders. Een daarvan is Oracle. ByteDance kwam wereldwijd in opspraak toen duidelijk werd dat de Chinese overheid toegang had tot de gegevens van TikTok-gebruikers.

De Dow-Jonesindex klom 0,4 procent tot 48.134,89 punten. De brede S&P 500-index eindigde 0,9 procent hoger tot 6834,50 punten. Techgraadmeter Nasdaq sloot 1,3 procent hoger op 23.307,62 punten.