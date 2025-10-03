ABN AMRO en ING verhogen tarieven betaalrekeningen

AMSTERDAM (ANP) - ABN AMRO en ING verhogen per 1 januari de tarieven voor betaalrekeningen. Het basisbetaalpakket van ABN AMRO gaat maandelijks 4,30 euro in plaats van 3,70 euro kosten, een stijging van 16 procent. ING verhoogt de kosten van het OranjePakket van 3,90 euro naar 4,00 euro per maand.

Ook enkele losse producten worden duurder bij de twee grootbanken, zoals creditcards. De banken, die de verhoging nagenoeg tegelijkertijd bekendmaakten, noemen inspanningen voor het veilig houden van het betaalverkeer als reden voor de tariefverhoging.