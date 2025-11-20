ECONOMIE
OM eist tbs, geen celstraf, voor doden zoon Gianny-Davey

Samenleving
door anp
donderdag, 20 november 2025 om 14:20
GRONINGEN (ANP) - Het Openbaar Ministerie heeft donderdag tbs met dwangverpleging geëist tegen Curtly E. (46) uit Groningen voor het doodsteken van zijn 12-jarige zoon Gianny-Davey op 29 december vorig jaar. E. handelde volgens het OM in een psychose en is volledig ontoerekeningsvatbaar. Daarom is geen celstraf geëist.
Het slachtoffer woonde in Amsterdam en was op bezoek bij zijn vader in Groningen. Hij werd met meerdere messteken om het leven gebracht.
Het OM gaat uit van doodslag en ziet geen bewijs voor voorbedachte raad, omdat de verdachte voor het moment van steken geen tijd had om na te denken. Hij dacht zijn zoon te moeten doden, omdat hij in zijn psychose meende dat die hem iets aan wilde doen. In september vorig jaar was E. gestopt met het innemen van medicatie tegen schizofrenie.
