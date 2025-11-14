ECONOMIE
Keijzer wil tijdelijk huurcontract arbeidsmigrant mogelijk maken

Samenleving
door anp
vrijdag, 14 november 2025 om 16:49
DEN HAAG (ANP) - Arbeidsmigranten moeten een tijdelijk huurcontract kunnen krijgen, dat wil woonminister Mona Keijzer (BBB) regelen met een wetswijziging. Nu is het zo dat bij een verblijf 'van korte duur' geen regels over bijvoorbeeld maximale huurprijs bestaan. Die termijn was eerst niet vastgelegd, dat wordt nu dertig dagen, is het voorstel van Keijzer.
Arbeidsmigranten en bijvoorbeeld expats en studenten moeten gebruik kunnen maken van de regels die er zijn om huurders te beschermen, vindt de minister. Die gelden dus niet voor kortetermijnhuur zoals bij vakantiehuizen.
De huizen die worden aangeboden aan buitenlandse werknemers met een tijdelijk contract moeten wel goedgekeurd zijn. Zo zijn er minimale eisen over de woonoppervlakte en moet elke bewoner een eigen slaapkamer hebben.
Het huurcontract voor arbeidsmigranten wordt maximaal twee jaar en mag binnen dat tijdsbestek ook verlengd worden. Na twee jaar wordt het contract automatisch omgezet in een vast contract.
