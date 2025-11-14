ECONOMIE
Aantal schademeldingen na aardbeving Groningen loopt op naar 246

Samenleving
door anp
vrijdag, 14 november 2025 om 16:58
GRONINGEN (ANP) - Bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen zijn inmiddels 246 meldingen binnengekomen van mensen die schade hebben opgelopen door de aardbeving in de nacht van donderdag op vrijdag. Daarnaast belden tientallen mensen met de organisatie en deden zij melding van een zogenoemde Acuut Onveilige Situatie.
In Zeerijp en omgeving werd een beving met een kracht van 3.4 en een naschok van kracht 2.1 waargenomen. De beving is de zwaarste in Groningen sinds de beving in oktober 2022 in Wirdum. Die had een kracht van 3.1.
Het instituut gaat door met het registreren van schademeldingen. Zaterdag en zondag kunnen mensen tussen 09.00 en 15.00 uur terecht bij het telefonische serviceloket.
